Fransa'da gösteri sırasında bıçaklı saldırı: 1 ölü

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Fransa'yı sarsan saldırı..

Fransa'nın doğusunda bulunan Mulhouse kentinde düzenlenen Kongo'ya destek gösterisi sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, iki polis memuru da ağır yaralandı.

Savcı Nicolas Heitz, yaptığı açıklamada, terör önleme izleme listesinde bulunan 37 yaşındaki bir şüphelinin Mulhouse kentinde gerçekleştirdiği saldırıda üç polisin daha hafif yaralandığını söyledi.

POLİSLER AĞIR YARALI

Heitz, ağır yaralanan polis memurlarından birinin şah damarından, diğerinin ise göğüs kafesinden yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından polis güvenlik önlemleri aldı.

ŞÜPHELİ CEZAYİR DOĞUMLU

Sendika kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cezayir doğumlu şüphelinin adli kontrol ve ev hapsinde tutulduğu, Fransa'dan da sınır dışı edilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Mulhouse Belediye Başkanı Michele Lutz, yaptığı açıklamasında "Korku şehrimizi ele geçirdi" dedi.

Fransa'nın ulusal terörle mücadele savcıları birimi (PNAT), soruşturmayı üstlendiğini duyurdu.

MACRON 'TERÖR SALDIRISI' DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron saldırı için "Şüphesiz bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu.