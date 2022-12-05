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    Fransa'da hastaneye siber saldırı düzenlendi

    Versay Hastane Merkezi’ne hafta sonu düzenlenen siber saldırı nedeniyle 6 hasta, başka hastanelere sevk edildi.
    • 05.12.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:44
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    Fransa'da hastaneye siber saldırı düzenlendi

    Fransa’nın Yvelines vilayetinde bulunan, farklı hastane ve kurumların oluşturduğu Versay Hastane Merkezi, cumartesi akşamı siber saldırı ile gündeme geldi.

    Bir grup bilgisayar korsanı tarafından üstlenilen saldırı nedeniyle 6 hasta, bölgelerdeki başka hastanelere nakledildi.

    Ameliyatlar iptal edildi

    Hastanede bazı ameliyatlar iptal edilirken, yeni hasta alımı da azaltıldı.

    AA’nın haberine göre; 3 bin personeli bulunan hastane merkezinin elektronik posta yoluyla gerçekleşen iletişimi de sekteye uğradı.

    Kriz birimi kuruldu

    Versay Hastane Merkezi bünyesinde kriz birimi kuruldu. Siber saldırıya ilişkin ilgili makamlara şikayette bulunuldu.

    Fransa Sağlık Bakanı François Braun, dün saldırının hastanenin tamamının yeniden düzenlenmesine yol açtığını belirtti.

    Fransa da hastaneye siber saldırı düzenlendi #1


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