Fransa'da korona ölümleri 28 bin 940 oldu

Fransa'da korona ölümleri 28 bin 940 oldu

Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 107 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede bir günde 107 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 590'a, bakımevlerinde 10 bin 350'ye yükseldi.

Böylece toplam can kaybı 28 bin 940'a ulaştı.

VAKA SAYISI 188 BİNİ GEÇTİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, bakımevlerindeki vaka sayısını da güncelledi. Bu nedenle dün 226 bin 831 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, 188 bin 829 olarak güncellendi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde vaka sayısının hatalı hesaplanmasından kaynaklandığı belirtildi.