Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları genişliyor

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3 bölgede daha sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle Nievre, Aube ve Rhone bölgelerinde 27 Mart'tan itibaren 4 haftalığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

1 AYLIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Ülkedeki bazı bölgelerde hastanelerde tedavi gören hasta sayısının artmasından endişelendiğini ifade eden Veran, Nievre, Aube ve Rhone bölgelerinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle 27 Mart'tan itibaren 1 aylığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını kaydetti.

DIŞARIDA EN FAZLA 6 KİŞİ BİR ARAYA GELEBİLECEK

Veran, insanların evin 10 kilometre çevresinde dolaşabileceği ve dışarda en fazla 6 kişinin bir araya gelebileceğini söyledi. Okulların açık kalmaya devam edeceğini ve buraları kapatmayı son seçenek olarak değerlendirdiklerini dile getiren Veran, ülkede öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 105 okul ve 2 bin 962 sınıfta eğitime ara verildiğini aktardı.

SALGININ DURUMU KÖTÜLEŞECEK UYARISI

Veran, ülkede gelecek günlerde salgının durumunun kötüleşeceği uyarısında bulundu. Bugüne kadar 7 milyondan fazla kişinin aşılandığını ifade eden Veran, 27 Mart'tan itibaren 70 yaş üstü kişilerin eczacılar ve aile hekimleri tarafından ve aşı merkezlerinde aşı vurdurabileceğini belirtti.

Veran, tıp öğrencileri ve emekli doktor ve hemşireleri aşılama çalışmalarına yardım etmeye çağırdı. Fransa'da Paris dahil 16 bölgede 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.