Fransa'da koronavirüs nedeniyle alkol yasağı

Vaka sayısının tırmanışa geçtiği ülkede, kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimine yasak getirildi.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin artırıldığı Fransa'da alkol yasağı getirildi.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 307 koronavirüs vakası kaydedildi. Böylece virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 milyon 999 bin 244’e yükseldi.

HALKA AÇIK ALANLARDA ALKOL YASAKLANDI

Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetinde de vakaların hızla artması nedeniyle 17 Haziran’da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu.

Vaka sayısının her 100 binde 147’ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

EĞER DAHA DA KÖTÜLEŞİRSE...

Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, eğer salgın durumu daha da kötüleşirse, bar ve restoranlara saat 23.00’da kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.

Öte yandan marketlerde, toplu taşımada, gösterilerde, sokaklardaki toplu bulunulan alanlar ile kuyruklarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Son 24 saatte 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Hastanelerde 886'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 843 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 40 milyonu aştı.