Fransa’da, kuş giribi alarmı

Ülkenin güneybatısındaki farklı noktalarda kuş gribi salgınının görülmesi nedeniyle, 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyuruldu.

Fransa Tarım Bakanlığı, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğünü bildirdi.

Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyuruldu.

1 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtildi.

Önceki kuş gribi salgınlarının Avrupa ve Asya'da 10 milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine ve ticaret kısıtlamalarına yol açmasının ardından hükümetler ve kanatlı hayvan yetiştiricileri ciddi sıkıntı yaşamıştı.