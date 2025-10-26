Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da soygunun hedefi olan Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherler polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası'na transfer edildi.

Müzeden tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsız hala aranırken müzede güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Fransa Bankası'na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

7 DAKİKADA SOYGUN

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği 'Apollo Galerisi' olarak adlandırılan bölümden paha biçilemez değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

88 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Sayıştayın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında 'sürekli ve önemli oranda' gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonu'nda ifade vermişti.

Soygundaki 'sorumluluğunu kabul ettiğini' belirten Des Kars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.