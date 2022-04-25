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Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı

Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde kendilerini faşist karşıtı olarak adlandıran protestocular, gösteriler düzenlendi.