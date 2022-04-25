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- Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı
Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı
- 25.04.2022 - 03:15
Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, ikinci kez sandık başına gitti. Çıkan ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı.
Macron karşıtları protesto düzenledi
AA'nın haberine göre; Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı - VİDEO
Sokakları ateşe verdiler
Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.
Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.