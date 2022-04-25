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    Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı

    Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde kendilerini faşist karşıtı olarak adlandıran protestocular, gösteriler düzenlendi.
    • 25.04.2022 - 03:15
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    Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, ikinci kez sandık başına gitti. Çıkan ilk sonuçlara göre Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı yarışını açık ara farkla kazandı.

    Macron karşıtları protesto düzenledi

    AA'nın haberine göre; Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

    Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

    Fransa'da Macron karşıtları sokaklara çıktı - VİDEO

    Sokakları ateşe verdiler

    Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

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    Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

    Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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