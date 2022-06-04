Fransa'da Marine Le Pen'e yumurtalı saldırı

Aşırı sağcı Marine Le Pen, ziyaret için gittiği bir kentte yumurtayla karşılandı.

Fransa'daki yumurtalı saldırılara bir yenisi daha eklendi...

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret etti.

Korumalarıyla beraber yürüyen Le Pen, ziyaret sırasında yumurtaların hedefi oldu.

Korunmaya çalıştı başaramadı

Kafasına gelen yumurtayla kısa süreli panik yaşayan Le Pen'in o anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi. Le Pen, saldırının ardından da ziyaretine devam etti.

AA'nın haberine göre; olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

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