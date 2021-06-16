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    Fransa'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

    Ülkede koronavirüs tedbirleri gevşetilmeye başladı. Vakaların düşmeye başlamasıyla birlikte maske zorunluluğu ve gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:41
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    Fransa'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

    Tüm dünyada aşılamanın başlamasıyla birlikte uygulanan korona tedbirleri, yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

    Bu ülkelerden birisi Fransa oldu. Fransa'da yeni alınan kararlar duyuruldu.

    Bu kararlar kapsamında, açık alanlarda maske zorunluluğuna son verildi.

    VAKA SAYISI 3 BİNE DÜŞTÜ

    Başbakan Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, son 7 gün ortalama günlük vaka sayısının 3 bin 200'e düştüğünü belirtti.

    Fransa’nın hiçbir bölgesinde salgın açısından endişeli bir durum olmadığının altını çizen Castex, bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye ilk doz aşının vurulduğunu hatırlattı.

    Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor." ifadesini kullandı.

    Fransa da maske zorunluluğu kaldırılıyor #1

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR

    Kalabalığın oluştuğu durumların, statların ve pazarların dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını açıklayan Castex, kapalı alanlarda ise maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

    Castex, 23.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da 30 Haziran yerine 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.

    Jean Castex, ağustos sonuna kadar 35 milyon kişiye iki doz aşı uygulamayı hedeflediklerini belirtti.

    Fransa da maske zorunluluğu kaldırılıyor #2

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