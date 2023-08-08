Fransa'da metro istasyonları çöpten geçilmiyor Fransa'nın Marsilya kentinde temizlik işçilerinin grevi nedeniyle metro istasyonları çöp yığınlarıyla doldu.

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AA

Fransa'da bitmek bilmeyen işçi grevlerine bir yenisi daha eklendi.

Marsilya'da 2021 yılında belediyenin çalışma saatlerini artırma kararına itiraz eden temizlik görevlilerinin greve gitmişti.

İşçilerin grev kararı alması nedeniyle de sokaklar çöp yığınlarıyla dolmuştu.

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Fransa sokaklarından dünya basınına yansıyan görüntüler mide bulandırmıştı.

Fransa'da grevin son durağı Marsilya metroları oldu

Bu görüntülerin ardından Marsilya'da bu kez de metro istasyonları aynı manzaraya sahne oldu.

Kentte temizlik işçilerinin grevi nedeniyle metro istasyonları çöp yığınlarıyla doldu.

Belediyeye bağlı temizlik şirketi çalışanları maaşlarının ödenmediği veya geç ödendiğini söyleyerek grev krarı aldı.

İşçilerin haklarını alamayışı nedeniyle başlattığı grevde 8. güne girildi.

Çöp yığınları oluştu

Grev bir yandan sürerken diğer yandan da kentteki metro istasyonları çöpten geçilmemeye başlandı.

Hal böyle olunca oluşan çöp dağlarından rahatsız olan halk duruma isyan etti.

Bir an önce yetkililerden çözüm bekleyen Fransızlar, istasyonlardaki çöp yığınları arasında yolculuk yapıyor.

Paris de aynı sorunu yaşadı

Öte yandan Fransa'da geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu, bardağı taşıran son damla olmuştu.

Macron'un kararı sonrası Paris'te temizlik işçileri grev ve gösterilere başladı.

Gösteriler devam ederken Paris sokakları adeta kaderine terk edildi. Günlerdir çöp yığınıyla dolup taşan bölge, turistlerin maske takarak dolaşmasına neden oldu.