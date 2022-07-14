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    Fransa’da orman yangınları yaklaşık 4 bin hektarı kül etti

    Gironde bölgesinde 2 farklı noktada çıkan yangın nedeniyle, yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu. Birçok bölgede binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
    • 14.07.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 13:30
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    Fransa’da orman yangınları yaklaşık 4 bin hektarı kül etti

    Fransa’nın Gironde bölgesinde, Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle çıkan yangınların bilançosu ağır oldu.

    İki farklı noktada çıkan yangınlara müdahale sürerken, alevlerin şiddetlendiği noktalardaki yollar giriş çıkışlara kapandı.

    Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Alevler şu ana kadar 2 bin 100 hektarlık alanı küle çevirdi.

    Binlerce kişi tahliye edildi

    İHA’nın haberine göre; Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch’ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı.

    Şu ana kadar 1.750 hektarlık arazi kül olurken, kamp alanlarından 60 kişi daha tahliye edildi.

    Dün çevredeki 5 kamp alanından 6 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. İki noktadaki söndürme çalışmaları, 6 uçak ve yaklaşık bin itfaiyeciyle devam ediyor.

    Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu VİDEO

    Fransa’da orman yangınları yaklaşık 4 bin hektarı kül etti #1

    Fransa’da orman yangınları yaklaşık 4 bin hektarı kül etti #2


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