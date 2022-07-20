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    Fransa'da orman yangınlarının kokusu Paris'e ulaştı

    Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangından kaynaklanan koku ve duman, başkent Paris'i de etkisi altına aldı.
    • 20.07.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:47
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    Fransa'da orman yangınlarının kokusu Paris'e ulaştı

    Orman yangınları, Fransa'nın zor günler yaşamasına neden oluyor.

    Ülkenin güneybatısındaki Gironde'de La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerinde başlayan yangın, 9 gündür devam ediyor.

    Koku ve duman Paris'i kapladı

    Yangın nedeniyle ortaya çıkan koku ve duman, yaklaşık 600 kilometre kuzeydeki başkent Paris ve çevresine kadar ulaştı.

    Franceinfo'daki habere göre, 12 Temmuz'da Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlar gece hız keserken, gündüz yeniden etkisini sürdürmeye başladı.

    Fransa'da orman yangınlarının kokusu Paris'e ulaştı ViDEO

    Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

    Şu ana kadar Landiras ve La Teste-de-Buch bölgelerinde 21 bin hektara yakın ormanlık alan yanarken, aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

    Landiras'ta sadece son 24 saatte 1300 hektarlık alan kül oldu. Le Parisien gazetesi, Gironde'deki yanan yeşil ve ormanlık alanın Paris'in 2 kat büyüklüğünde olduğunu aktardı.

    Fransa da orman yangınlarının kokusu Paris e ulaştı #1

    İtfaiyeciler bitkin düştü

    İtfaiye ekiplerinin 9 gündür devam eden yangında bitkin düşmesi de yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer bir etken olurken, alevlerin sabah tekrar hızlanmasıyla birlikte, dinlenen itfaiyecilerin de tekrar alana geçtiği ifade ediliyor.

    BFMTV, Gironde yangınından kaynaklı koku ve dumanın Paris ve çevresine kadar ulaştığını ve buralarda hissedilmeye başlandığını yazdı.

    Fransa da orman yangınlarının kokusu Paris e ulaştı #2

    "Hatları meşgul etmeyin" uyarısı

    Paris Emniyeti, Twitter hesabından, dışarıda hissedilen kokunun rüzgarın da etkisiyle ülkede devam eden yangınlardan kaynaklandığını açıkladı.

    Açıklamada, bu nedenle itfaiyenin aranmaması, hatların meşgul edilmemesi tavsiye edildi.

    Fransa da orman yangınlarının kokusu Paris e ulaştı #3

    Macron 9 gün sonra yangın bölgesine gidiyor

    Öte yandan Landiras'taki yangını çıkardığından şüphelenildiği için gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise gün içinde yangın bölgesine gitmesi bekleniyor.

    Fransa da orman yangınlarının kokusu Paris e ulaştı #4

    Tahliye edilenlerin sayısı

    Gironde'de pazartesi 16 bin kişinin tahliyesiyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıkmıştı.

    AA'nın haberine göre, bölgede, 22 hektarlık alana kurulu Arachon Hayvanat Bahçesi'nde barınan 1000'den fazla hayvan başka yerlere nakledilirken 5 kamp alanı, bir restoran ve iki evin yandığı açıklanmıştı.

    Ülkede, yangın söndürme uçaklarının 3'te 1'inin kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle bakıma alındığının ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.

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