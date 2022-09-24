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    Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

    İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı’na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.
    • 24.09.2022 - 18:08
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    Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

    Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıktı.

    Pistten çıkış gölete düştü

    Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı.

    3 kişi kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fransa da pistten çıkan uçak gölete düştü #1

    Fransa da pistten çıkan uçak gölete düştü #2

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    Fransa da pistten çıkan uçak gölete düştü #4


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