Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı’na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıktı.

Pistten çıkış gölete düştü

Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı.

3 kişi kurtarıldı

İHA'nın haberine göre bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













