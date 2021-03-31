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    Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlıyor

    Salgının hızla yayıldığı Fransa'da cumartesi gününden itibaren 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 21:25
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 21:41
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    Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlıyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınına karşı ülkede alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.

    EVDEN 10 KİLOMETRE UZAĞA GİTMEK YASAK

    19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını söyleyen Macron, vatandaşların evlerinde 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

    OKUL VE KREŞLER DE KAPATILDI

    Macron, ayrıca ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını da duyurdu.

    Fransa da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlıyor #1

    GÜNLÜK VAKA SAYISI YÜKSELİYOR

    Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 702 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 385’e yükseldi.

    11 MİLYON 56 BİN KİŞİ AŞILANDI

    Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 56 bin 716 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 259 bin 656’sına tek doz, 2 milyon 797 bin 60’ına ise iki doz aşı yapıldı.

    Fransa da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlıyor #2

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