Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başlıyor

Salgının hızla yayıldığı Fransa'da cumartesi gününden itibaren 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınına karşı ülkede alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.

EVDEN 10 KİLOMETRE UZAĞA GİTMEK YASAK

19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını söyleyen Macron, vatandaşların evlerinde 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

OKUL VE KREŞLER DE KAPATILDI

Macron, ayrıca ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını da duyurdu.

GÜNLÜK VAKA SAYISI YÜKSELİYOR

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 702 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 385’e yükseldi.

11 MİLYON 56 BİN KİŞİ AŞILANDI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 56 bin 716 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 259 bin 656’sına tek doz, 2 milyon 797 bin 60’ına ise iki doz aşı yapıldı.