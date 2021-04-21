Fransa’da son 24 saatte 34 bin 968 yeni vaka

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 34 bin 968 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 374 bin 288’e ulaştığı bildirildi.

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

34 BİN 98 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 968 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 374 bin 288’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 313 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 101 bin 881’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 959’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 954 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

5 MİLYON KİŞİ İKİNCİ DOZUNU OLDU

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 18 milyon 261 bin 52 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 247 bin 89’una tek doz, 5 milyon 013 bin 963’üne ise iki doz aşı yapıldı.