Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 345 kişi yaşamını yitirdi.

Bütün dünya olduğu gibi Fransa'da da koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 324 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 21 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 508'e çıktı.

39 BİN 113 YENİ VAKA

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 39 bin 113 artışla 5 milyon 106 bin 329'a yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 226 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 117 artışla 313 bin 51'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,1'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 340 bin 564'e çıktı, bunlardan 3 milyon 977 bin 406'sına ikinci doz uygulandı.