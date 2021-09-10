Fransa'da son 24 saatte 9 bin 966 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte 9 bin 966 yeni vaka tespit edildiğini ve 81 kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Fransa'da son 24 saatteki koronavirüs vakaları açıklandı.

Koronavirüs salgınında, son 24 saatte 9 bin 966 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 442'ye çıktı.

10 BİN 115 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 966 artışla 6 milyon 887 bin 791 oldu. Hastanelerde 2 bin 151'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 115 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

ÜLKE GENELİNİN YÜZDE 68'İ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 540 bin 420'ye ulaştı, 46 milyon 428 bin 107 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece ülke nüfusunun yüzde 68,9'unun aşıları tamamlanmış oldu.