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    Fransa'da son 24 saatte vaka sayısı 26 bin 460'a ulaştı

    Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin yetersiz kaldığı Fransa'da, vakalar durdurulamıyor. Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre son 24 saatte 26 bin 460 vaka tespit edildi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 22:25
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    Fransa'da son 24 saatte vaka sayısı 26 bin 460'a ulaştı

    Fransa'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor.

    Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, korona bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 460 artışla 6 milyon 233 bin 876'ya yükseldi.

    Son 24 saatte 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 130'a çıktı.

    Fransa da son 24 saatte vaka sayısı 26 bin 460 a ulaştı #1

    8 BİN 210 KİŞİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

    Hastanelerde 1420'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 210 kişinin tedavisi sürüyor.

    Ülkede son 7 günde korona testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz korona aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 51 bin 833'e ulaştı. 36 milyon 594 bin 69 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

    Toplamda 76 milyon 607 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

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