Yapay zeka sayesinde 27 binden fazla göktaşı keşfedildi Bilim insanları, var olan görüntüleri kullanarak yapay zeka ile 27 binden fazla göktaşı tespit etti.

ensonhaber.com

Yapay zeka, uzay araştırmalarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Son zamanlarda, THOR (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery) adı verilen bir yapay zeka sistemi, 400 binden fazla arşiv görüntüsünü analiz ederek 27 binden fazla yeni asteroit keşfetti.

Bu keşifler, Güneş sistemimiz hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde artıracak ve potansiyel asteroid tehditlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

THOR sistemi, Asteroid Institute'un yönetici direktörü ve B612 Vakfı'nın kurucularından Ed Lu ve ekibi tarafından geliştirildi.

Sistem, tek bir teleskop görüntüsünde 1,7 milyar kadar ışık noktasını analiz edebilmesini sağlayan büyük bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

Tanınamayan birçok cismi tespit etti

Bu sayede, daha önce görmezden gelinen veya tanınmayan birçok asteroit tespit edilebildi.

Keşfedilen bu yeni cisimlerin çoğu Güneş'e yakın bir yörüngeye sahip ve bu da onları potansiyel olarak tehlikeli hale getiriyor.

Bu nedenle, astronomlar bu asteroitleri yakından takip etmeye ve çarpışma risklerini değerlendirmeye devam edecek.

Yapay zekanın kullanımı, asteroitlerin yanı sıra gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve galaksiler gibi diğer uzay cisimlerinin keşfedilmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Gelecekte, yapay zeka sistemleri sayesinde evren hakkında daha önce hayal bile edemediğimiz keşifler yapabileceğiz.