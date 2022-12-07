Fransa'da Strep A bakterisi 3 kişiyi öldürdü

Fransa'da 'Strep A' bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 2’si çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Çocukları daha çok etkileyen Strep A bakterisi enfeksiyonu, İngiltere'den sonra Fransa'da da ölümlere yol açtı.

Fransız basındaki habere göre, dün Sağlık Genel Direktörlüğü (DGS), sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.

2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; DGS vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına değinerek bakterinin eski alttürler kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Bakteri nasıl hasta ediyor

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.