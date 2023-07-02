Fransa'da tansiyon düşmüyor: Olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon 17 yaşındaki bir sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından Fransa’da çıkan olaylar, 5 gündür şiddet bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 2 milyon İngiliz’in gitmeyi planladığı ülkede her an OHAL ilan edilebilir. İngiliz yetkililer seyahat uyarısı yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL’e gitmemek için çabalıyor.

ensonhaber.com

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Fransa’da, 5 gündür kaos yaşanıyor.

27 Haziran günü başkent Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

5 gündür kaos var

Genci öldüren polis açığa alınıp, tutuklansa da bu şiddetli protestoları durdurmadı.

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı.

10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 milyon İngiliz bekliyor

Dünyanın gözü de Fransa’nın üzerinde…

Özellikle İngiliz medyası, olup biteni yakından izliyor.

Nedeni ise yaklaşık 2 milyon turistin Fransa için seyahat hazırlığı yapması.

Şiddetli protestolar üzerine seyahat uyarısını sertleştiren İngiltere Dışişleri Bakanlığı, durumun kontrol altına alınacağı günü bekliyor.

OHAL ilan edilirse...

Turistler ise hem şaşkın hem de telaşlı…

Çünkü seyahat uyarılarının aşamalarına göre İngiliz turistlerin sigortaları değişiyor.

Bir de OHAL ilanı durumunda, sigortalar geçersiz kalabilir.

Ebeveynlere uyarılarda bulunarak “Çocuklarınızı sokaktan çekin” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise daha çok kolluk kuvvetini göstericileri önüne itiyor.

Marsilya ve Lyon. Olayların yeni merkez üssü

Protestoları önleme girişimi şu ana kadar yeterli olamayan Macron, turist darlığına girmek istemiyor.

Macron, OHAL’e gitmemek için çabalarken, olayların yeni merkez üssü olan Marsilya ve Lyon’da “Çöplerinizi dahi dışarı atmayın, yakıyorlar” uyarıları yapılıyor.

Turistlerin sıkça tercih ettiği bu iki kentte, polis takviye kuvvet istiyor.