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    Fransa’da, temmuz ayından bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi

    İçişleri Bakan Darmanin, temmuz ayından bu yana ülkede suça karışmış, cezaevinden çıkan ve en tehlikeli 1.100 yabancıdan 899'unun sınır dışı edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 10.11.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 18:03
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    Fransa’da, temmuz ayından bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle ülkede ‘suça karışmış, cezaevinden çıkan ve en tehlikeli’ 1.100 yabancının listesini oluşturduğunu açıkladı.

    Darmanin, bu kişilerin kamu düzenini de tehlikeye attığını ifade ederek 899'unun temmuzdan bu yana sınır dışı edildiğini aktardı.

    KALAN YABANCILAR YIL SONUNA KADAR SINIR DIŞI EDİLECEK

    Kalan yabancıları yıl sonuna kadar sınır dışı etmeyi amaçladıklarını belirten Darmanin, hapis cezalarının sona ermesi gerektiğini söyledi.

    Fransa’da, temmuz ayından bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi #1

    23 BİN 341 CEZAYİRLİNİN VİZE BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

    Yıl başından bu yana 23 bin 341 Cezayir vatandaşının vize başvurusunun kabul edildiğini ve 10 bin 828'inin reddedildiğini belirten Darmanin, bu sayıların Fas vatandaşları için benzer ancak Tunus vatandaşları için biraz daha düşük olduğunu dile getirdi.

    Ayrıca Darmanin, vize başvuruları kabul edilen kişilerin Fransa ile ticari ilişkileri ve iş insanı olduğunu kaydetti.

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