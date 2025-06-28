Fransa'da toplu alanlarda sigara yasağı yasalaştı

Fransa, tütün kullanımına karşı şimdiye dek görülmemiş sertlikte bir düzenlemeye imza attı.

1 Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yasa uyarınca, ülkede sigara içilebilecek alanlar neredeyse tamamen ortadan kalktı.

Hükümet, bu kararla özellikle gençleri tütünden uzak tutmayı, toplum sağlığını korumayı ve hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

TOPLU ALANLARDA SİGARA İÇMEK RESMEN YASAKLANDI

Yasa, yalnızca klasik tütün ürünlerini değil, elektronik sigaraları ve ısıtmalı tütün cihazlarını da kapsıyor.

Artık Fransa’da parklar, plajlar, orman yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, otobüs durakları, üniversite kampüsleri ve hatta restoranların açık alanlarında dahi sigara içmek kesin olarak yasak.

Kamusal etkinliklerde, konserlerde, festival alanlarında sigara dumanına rastlamak mümkün olmayacak.

"DAHA FAZLA KAYBA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Üstelik yasak yalnızca açık alanlarla sınırlı değil; otel ve kamp alanları gibi özel alanlarda da sigara içilebilecek bölümler yalnızca belirlenmiş, özel işaretlenmiş alanlarla sınırlı tutuldu.

Fransa Sağlık Bakanı Claire Martin, düzenlemeyi kamuoyuna duyururken yaptığı açıklamada, her yıl on binlerce kişinin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini vurguladı. “Artık daha fazla kayba tahammül edemeyiz. Bu bir sağlık krizi ve harekete geçmek zorundayız” diyerek kararın gerekçesini ortaya koydu.

Fransa'da her yıl yaklaşık 75 bin kişinin tütüne bağlı komplikasyonlardan öldüğü tahmin ediliyor.

UYMAYANA 135 EURO CEZA

Yeni yasa uyarınca kuralları ihlal eden bireyler para cezasıyla karşı karşıya kalacak.1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek karara uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek.

Denetimler sıklaştırılacak, işletmelere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak.

HEDEF DUMANSIZ NESİL YETİŞTİRMEK

Fransa hükümeti, bu yasakla birlikte 2030 yılına kadar “sigara içmeyen ilk nesli” yaratmayı hedefliyor.

Gençler arasında tütün ürünlerinin çekiciliğini azaltmak, toplumsal bilinç oluşturmak ve sağlık harcamalarını azaltmak öncelikli amaçlar arasında.

FRANSA'NIN TÜTÜNLE MÜCADELE GEÇMİŞİ

2008’de kapalı alanlarda sigara yasağı getirildi.

2012’de Nice, ülkede ilk sigarasız plajı oluşturdu.

Ülke genelinde 1.500’den fazla belediye, parklar ve plajlarda gönüllü sigarasız bölgeler ilan etti.

2023 verilerine göre, 17 yaşındakilerin yüzde 15,6’sı sigara içiyor. Bu oran, on yıl öncesine kıyasla yarı yarıya azaldı.