Fransa'da verilen hız cezası, eşini doğuma yetiştirmeye çalıştığı için iptal edildi

Fransa'nın Indre-et-Loire vilayetinde, bir kişiye hız sınırını aştığı için verilen ceza, hamile eşini doğuma yetiştirdiği gerekçesiyle iptal edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 12 Temmuz'da Joue-les-Tours çevre yolunda bir sürücü hız sınırını aştı.

135 EURO PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Hız sınırının saatte 90 kilometre olarak belirlendiği yolda saatte 130 kilometre hızla radara yakalanan sürücüye 135 euro para cezası kesildi.

EŞİNİ HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Indre-et-Loire Ulusal Polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Damien isimli sürücünün hız sınırını aştığı için ceza aldığı gün, doğum sürecindeki eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

PARA CEZASI KALDIRILDI

"Nino" isimli bebeğin hastaneye ulaşmadan arabada dünyaya geldiği aktarılan paylaşımda, bu olağanüstü durum ve o anki acil ihtiyaç hali göz önüne alındığında 135 euroluk para cezasının kaldırılacağı duyuruldu.

"HOŞ GELDİN NİNO"

Paylaşımda, yol güvenliğinin "öncelik" olduğuna ancak bazı durumların "insani ve sağduyulu" şekilde ele alınması gerektiğine dikkati çekilerek "Hoş geldin Nino ve bu unutulmaz anı bir radar kamerasıyla ölümsüzleştiren aileyi tebrik ediyoruz!" ifadesi kullanıldı.