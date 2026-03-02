Abone ol: Google News

Netanyahu'nun uçağı Almanya'da kalmaya devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı İran'a başlatılan saldırıların hemen ardından güvenlik tedbiri nedeniyle götürüldüğü Almanya'da bekliyor.

Uçuş takip sitesi Flight Tracker'a göre ABD ve İsrail'in İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı 'Wing of Zion' ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21'de Beerşeba kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29'da Almanya'nın başkenti Berlin'e indi.

AMAÇ GÜVENLİK RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail'in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da uçak, yurt dışına çıkarılmıştı.

