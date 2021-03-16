Fransa'da yeni koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir mutant tbulunduğunu ve mu mutasyonun PSR testlerinde tespit edilemediğini açıkladı.

Koronavirüs saldınında birçok aşının kullanımına başlanmasıyla umutlanan dünya virüsün mutasyona uğramasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Şimdiye kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen ve aşıların bunlara karşı da etkili olup olmadığı konusunda endişelere neden olan yeni koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Brittany bölgesinde 'Breton Varyantı' adı verilen yeni bir mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

PCR TESTİNDE TESPİT EDİLEMİYOR

Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Breton varyantının sekiz hastada tespit edildiğini belirtildi.

Ön çalışmalara göre yeni mutasyonun diğer mutasyonlardan daha ölümcül veya bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı açıkladı.

Açıklamada en dikkat çeken husus ise varyant tespit edilen sekiz kişinin de PCR testinin negatif çıkması.

TOPLAM CAN KAYBI 90 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 78 bin 133’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 333 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 762'a yükseldiği aktarıldı.