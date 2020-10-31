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    Fransa'da, Yunan Ortodoks kilisesine saldırı

    Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi. Kilisenin rahibi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 20:05
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 20:15
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    Fransa'da, Yunan Ortodoks kilisesine saldırı

    Fransa’nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Yuanan Ortodoks Kilisesi’nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu.

    RAHİBİN DURUMU KRİTİK

    Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı rahip hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, rahibin saldırıda ağır şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

    Görgü tanıkları, rahibin kiliseyi kapattığı sırada bir kişinin yanına yaklaşarak iki el ateş ettiğini ifade etti.

    Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

    Fransa da, Yunan Ortodoks kilisesine saldırı #1

    Fransa da, Yunan Ortodoks kilisesine saldırı #2

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