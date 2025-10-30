Fransa'daki tarihi müze soygununda 5 kişi daha gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi soygunan ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Paris savcısı Laure Beccuau, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Beccuau, soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baş şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Savcı Laure Beccuau, baş şüpheli hakkında, "Onu bir süredir takipteydik." dedi.

Pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, olayla ilgilerini kısmen kabul etmişti.

"PAZAR GÜNÜ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SUÇLARINI KISMEN KABUL ETTİ"

Savcı Beccuau, "Müzedeki soyguna karıştığı şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten ekibe olayla ilgilerini kısmen kabul ettiklerini söyledi." açıklamasını yapmıştı.

"MÜCEVHERLER HENÜZ ELİMİZDE DEĞİL"

Savcı, "Mücevherler henüz elimizde değil. Ancak bulunacaklarına ve yeniden Louvre Müzesi'ne döneceklerine dair umudumu koruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ 88 MİLYON EUROLUK SOYGUN

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde, 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti.

Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

7 DAKİKADA SOYULMUŞTU

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar, motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.