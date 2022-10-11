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    Fransa'dan Doğu Avrupa ülkelerine NATO desteği

    Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği açıklandı
    • 11.10.2022 - 22:37
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    Fransa'dan Doğu Avrupa ülkelerine NATO desteği

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya komşu üyelere askeri sevkiyatlarına Fransa da destek verdi.

    Romanya'ya zırhlı araç ve tank gönderilecek

    Senato Dışişleri Komisyonunda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.

    Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya’ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

    Fransa dan Doğu Avrupa ülkelerine NATO desteği #1


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