Fransa'dan düzensiz göçle mücadelede yeni adım

AA

Fransa'da düzensiz göçle mücadele kapsamında, Fransa Başbakanı François Bayrou, göçü kontrol altına almaya ilişkin bakanlıklar arası komiteyi topladı.

Bayrou, komite toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE YÖNELİK YENİ KARAR

Bayrou, düzensiz göçle mücadelede atacakları yeni adımları anlattı.

Bayrou, daha önce Fransa-İtalya sınırında yapılan "sınır birliği" uygulamasını tüm sınırlara genişleteceklerini belirterek, bu birlik bünyesinde polis ve jandarma teşkilatı çalışanı ve sınır personeli bulunduğunu anlattı.

Atacakları bu adımla düzensiz göçle mücadele etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayrou, "İltica meselesi günümüzde sınırları aşmak için yaygın bir yöntem olarak kullanılıyor." dedi.

"YANIT GELMEZSE BU ANLAŞMALARI FESHETMEK TEK SEÇENEK OLACAK"

Bayrou, düzensiz göçle mücadelenin ülkenin önceliklerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Cezayir'in, Fransa'nın sınır dışı ettiği vatandaşları topraklarına kabul etmediğine işaret eden Bayrou, bunun iki devletin 1968'de imzaladığı anlaşmalara aykırı olduğunun altını çizdi.

Bayrou, Cezayir makamlarına ülkelerine geri almaları gereken "hassas" profilli Cezayirlilerin listesini ileteceklerini dile getirerek, "Yanıt gelmezse bu anlaşmaları feshetmek tek seçenek olacak ancak bu, istediğimiz bir seçenek değil." diye konuştu.

CEZAYİRLİ YETKİLİLERE YÖNELİK YENİ DİPLOMATİK KISITLAMA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise BFMTV'ye verdiği röportajda, "Fransızların çıkarını savunmak" adına Cezayirli yetkililere yönelik yeni diplomatik kısıtlama kararları aldıklarını belirtmişti.

Cezayir ve Fransa, 1968'de Tercihli Göç Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, Cezayirli vatandaşların Fransa'ya geliş, gidiş, istihdam ve ikamet şartlarını düzenliyor.