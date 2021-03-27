Fransa'dan İngiltere'ye koronavirüs aşısıyla ilgili şantaj suçlaması

Paris yönetimi, aşıların tedariki konusunda Londra'yı sert sözlerle hedef aldı.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının tedarikine dair kriz gün geçtikçe büyüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "FranceInfo" adlı radyoya gerilimi tırmandıracak türden açıklamalarda bulundu.

"ŞANTAJI KABUL EDEMEYİZ"

Le Drian, "AstraZeneca'nın AB ile imzaladığı taahhütleri yerine getirebilmesi için Birleşik Krallık ile iş birliğine dayalı bir zemin bulunmalıdır, ancak herhangi bir şantajı kabul edemeyiz." dedi.

Fransız bakanın açıklaması, Brüksel ve Londra yönetimlerinin Hollanda'da üretilen Oxford-AstraZeneca aşılarının geleceğine dair hak iddia etmelerinin ardından geldi.

Sorunları İngiltere'nin yarattığını savunan Le Drian, AB'nin bu nedenle dozları kaybetmemesi gerektiğini belirtti. Bu arada AB yetkilileri, AstraZeneca'nın ihracat taleplerini engelleyeceklerini sürekli dile getirmişti.

AŞILAMA TARTIŞMASI

Aşı krizine ilişkin açıklamalarını sürdüren Le Drian, "İngiltere, insanları birinci dozla aşılamaktan gurur duyuyor, ancak ikinci dozla ilgili sorunları olacak. Biz ise bir değil, iki doz ile aşılandık. Bugün Fransa ve Birleşik Krallık'ta aynı sayıda aşılanmış insan var." ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın haberine göre, İngiliz hükümeti kaynakları, Birleşik Krallık'ta ikinci dozların teslimatının programa uygun şekilde yapılabileceğini söylüyor. Konuyla ilgili bir yetkilinin "Tüm zorlukları hesaba katarak, yine de belirlenen hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." dediği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mart ayı başında yaptığı açıklamada, ikinci dozun insanlara vaktinde yapılması konusunda yeterli malzemeye sahip olduklarını söylemiş, "İnsanların ihtiyaç duyduğu dozları 12 hafta içinde alacağız, bu da nisan ayında yaklaşık 12 milyon insan anlamına geliyor." diye konuşmuştu.