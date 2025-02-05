Fransa'nın başkenti Paris'te Atatürk büstüne saldırı

DHA

Fransa'da mide bulandıran olay...

Başkent Paris'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü, terör örgütü sempatizanları tarafından hedef alındı.

Yunus Emre Enstitüsü, Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin projesi olarak hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı yapıldığını duyurdu

PKK LEHİNE SLOGANLAR YAZILDI

Enstitüden yapılan bilgilendirmeye göre büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, hukuki süreci takip ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.