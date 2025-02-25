Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası: 300 çocuğu istismar eden eski cerrah yargılanıyor

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Fransa, tarihindeki en büyük çocuk cinsel istismarı davasıyla karşı karşıya.

74 yaşındaki cerrah Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında, çoğunluğu anestezi altındaki 300 çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Mide bulandıran olaylar silsilesi ise Le Scouarnec'in komşularının Nisan 2017'de 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

ÇOĞUNLUĞU ANESTESİ ALTINDAKİ 300 ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

Aynı yıl mayıs ayında gözaltına alınan Le Scouarnec, söz konusu çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Polis tarafından Le Scouarnec'in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video ile muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili tuttuğu defterler bulundu.

Defterlerden birinde Le Scouarnec’in “Ben bir pedofilim ve hep öyle olacağım” yazdığı ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Cerrah Le Scouarnec, 2020 yılında 2 yeğeni, bir hastası ve komşusuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaşananların ardından sapık cerrahın mahkeme süreci başladı.

Sky News'in aktardığına göre davada 15 yaşından küçük 256 mağduru 60’an fazla avukat savunuyor.

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA REDDETTİ

Dün yapılan duruşmada eski cerrah mahkemeye tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını işlediğini kabul ettiğini, ancak her şeyi hatırlamadığını söyleyerek suçların hepsini reddettiğini söyledi.

Le Scouarnec, "Bu yaraların onarılamaz olduğunun farkındayım. Zamanda geriye gidemem ama yaptıklarımın sorumluluğunu üstlenmeyi tüm bu insanlara ve onların sevdiklerine borçluyum." ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR İÇİMİZDE OLAN BİR ACIYI TAŞIYORUZ"

Mağdurlardan biri olan Marie, “Tüm travmamızın tanınmasını istiyoruz. Yıllardır içimizde olan bir acıyı taşıyoruz ve artık bu sessizliğin sona ermesini bekliyoruz” dedi.

Doktorlar birliği L’Ordre des Médecins’in mahkemede yer almasıysa tepki çekti.

Davanın yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor.