Fransa'nın gizli üssü ortaya çıktı: Askeri sırlar egzersiz uygulamasıyla ifşa oldu

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Fransa'da askeri güvenlik büyük bir skandalla sarsıldı...

Le Monde gazetesinin yaptığı habere göre, Fransız Deniz Kuvvetleri, popüler egzersiz uygulaması Strava üzerinden gizli askeri bilgilerin yanlışlıkla paylaşılması sonucu büyük bir güvenlik skandalı ile karşı karşıya kaldı.

FARKINDA OLMADAN SIZINTI

Strava, genellikle bireylerin egzersizlerini takip etmek amacıyla kullandığı bir platform olarak bilinse de, bu uygulama Fransız Deniz Kuvvetleri için büyük bir güvenlik açığına yol açtı.

GPS verilerini kullanan uygulama, askeri personelin kişisel antrenman bilgilerini kaydetmesi sonucu, gizli askeri tatbikatlar ve nükleer denizaltıların güzergah bilgilerini sızdırdı.

"StravaLeaks" adı verilen skandaldaki denizaltı personeli, yanlışlıkla yaptıkları paylaşımlarala üçüncü nesil nükleer balistik füze deniz altısı (SNLE) devriye noktalarının, değişim vakitlerini, adacığın güzergahı gibi gizli bilgileri sızdırdı.

SIZINTININ KAYNAĞI AKILLI SAATLER Mİ?

Fransız Donanması, uygulamanın askeri gizlilik için büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul ederken, akıllı saatlerin göz ardı edilmesinin güvenlik zafiyetine yol açtığını açıkladı.

Üst düzey güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra dahi, personelin akıllı saatlerinin internet erişimine bağlı olarak verileri paylaşması, kritik bilgilerin sızmasına neden oldu.

KİMLİKLERİNİ GİZLEMEDİLER

Mürettebat üyelerinin, Strava uygulamasında gerçek isimlerini kullanarak paylaşımlar yapması, kimliklerinin ifşa olmasına yol açtı.

Birçok personel kamuya açık profiller oluşturarak, devriye saatlerini ve güzergahlarını paylaştı.

Bu durum, ulusal güvenliği tehdit eden bir sızıntıya yol açtı.

'BÜYÜK BİR TEHDİT' OLMADIĞINI SAVUNDULAR

Fransız Donanması, sızan bilgilerin ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini kabul ederken, bunun "büyük bir tehdit" olmadığını savundu.

Ancak yetkililer, gizli verilerin yanlışlıkla yayımlanmasının ciddi bir ihmal olduğunu belirtti.

Fransa, 2018'den bu yana Strava'nın askeri personel tarafından kullanımına dair uyarılarda bulunmuş olsa da, güvenlik önlemlerinin yeterince etkili olmadığı görülüyor.