Fransız kanalı, İsrail karşıtı yorumu sansürledi

Gazeteci Gresh'in Tel Aviv'i eleştiren sözleri, BFMTV tarafından yayından kaldırıldı.

İsrail'in bir kez daha Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Fransa'nın en çok izlenen haber kanallarından BFMTV, gazeteci Alain Gresh'i yaşananları değerlendirmesi için yayına aldı.

Silinen görüntüler: İsrail başlattı

Gresh'in "Bu gerginliğin İsrail tarafından başlatıldığını hatırlamalıyız. İsrail, hiçbir saldırıya uğramadan operasyonları başlattı." ifadesini kullandığı röportajının görüntüleri, BFMTV'nin internet sitesinden silindi.

BFMTV'nin kaldırdığı videoda Gresh, şunları kaydetti:

"20 yıldır abluka altındalar"

"Biliyoruz ki bir yıl sonra çok basit bir sebepten yine savaş başlayacak çünkü Filistin halkı Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de işgal altında yaşıyor ve bu sadece şiddete ve çatışmaya yol açabilir. Müzakere edip bu işi çözeceklerini düşünmek yanlış. Gazze 15 ila 20 yıldır abluka altında.

"Gazze'de doğup oradan dışarı çıkmamış insanlar var"



Genç bir insan için dışarı çıkamamak ne demek biliyor musunuz? Gazze'de doğup oradan dışarı çıkmamış insanlar var, bu da bir direniş iradesi ortaya çıkarıyor. Her şeye hazırlar. Bu ardışık gerginlikler yaratan bir durum.

"İsrail'in hesap vermemesine aldırmıyorlar"



Maalesef İsrail ders almıyor ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirten çok sayıda Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen uluslararası toplum, başta ABD, İsrail'in hesap vermemesine aldırmıyor."

Fransız kanalın Gazze sansürüne tepki

BFMTV'nin sansürü sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından BFMTV'nin, Gresh'e ait yeni bir röportajı sitesine koyması ise göze çarptı.

Gazeteci Alain Gresh, Twitter hesabından silinen videonun linkini "Gazze üzerine BFMTV'ye verdiğim röportaj ama silinmiş gözüküyor." ifadesiyle paylaştı.

Fransız milletvekili Aymeric Caron da Twitter hesabından BFMTV'yi etiketleyerek "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sorumluluğunu gösteren videonun neden silindiği" sorusunu sordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Ateşkese varıldı

AA'nın aktardığına göre, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.