İHA
Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde ilerleyen ve hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı.
Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı.
Ambulans kullanılamaz hale geldi
Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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