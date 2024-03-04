Fransız taksiciler, Paris yolunu trafiğe kapattı Taksiciler, düzenlemeye tepki göstermek için yolu bloke etti. Yaklaşık 300 taksici eyleme katıldı.

AA

Fransa'da taksiciler otoyolu trafiğe kapattı.

Paris'e giden yoldaki trafiği engelleyen taksiciler, sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etti.

1 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenleme, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmalarını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngörüyor.

Paris'e giden yolu tıkadılar

Söz konusu yasa maddesine tepki gösteren taksiciler, A13 otoyolunu Paris istikametinde trafiğe kapattı.

Ulusal Taksiciler Federasyonu Başkanı Emmanuelle Cordier, yerel saatle 07.30'dan itibaren yolları kapatmaya başladıklarını ve A13 otoyolunda yaklaşık 300 taksicinin eyleme katılacağını belirtti.

Toulouse, Lyon ve Nimes şehirlerinde de taksiciler, yasayı protesto etmek için eylem yaptı.

Düzenlemenin amacı

Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.

4 Aralık 2023'te onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)