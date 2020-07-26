Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretine soruşturma

Tepki çeken ziyaret sonrası Trablus yönetimi, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yaptığı ziyaretlerle bilinen Fransız yazar Bernard-Henri Levy, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter ile gizli bir görüşme yapmak için Misrata kentine gitti.

Levy'nin Misrata ziyareti Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılandı.

Libya hükümeti, ayrıca İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Henri Levy'nin ülkeyi ziyaretinin ardından harekete geçti.

LEVY'NİN ZİYARETİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, söz konusu ziyaretle ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Bunun üzerine meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Levy'nin ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.

Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin bu ziyaretle bir ilişkisinin olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete dair herhangi bir koordine yapılmadığı belirtildi.

SERT TALİMATLAR GÖNDERİLDİ

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi.

Tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurgulandı.