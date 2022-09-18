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    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerjide yaşanan krize çözüm arayan Avrupalı tasarrufa yöneldi. Fransa da ünlü müzesinde karartmaya gitti.
    • 18.09.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:27
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    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı

    Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımlar atılacağını  belirtmişti.​​​​​​​

    Fransa daha önce Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapatmıştı şimdi de ünlü Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı.

    Işıklar enerji tasarrufunu özendirmek için söndürülüyor

    Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erken söndürüldü.

    AA'nın haberine göre, ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı ViDEO

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı #1

    Müze'nin pramidinin ışıkları erkenden kapatıldı

    Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı.

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı #2

    Eyfel Kulesi ve Versay Sarayı da karatılacak

    Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesi'nin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak. Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı #3

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı #4

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı #5


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