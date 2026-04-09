Friedrich Merz: İsrail'in Lübnan'a saldırısı barış sürecini baltalayabilir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya Başkanlığında güncel gelişmelere ilişkin sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Merz, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında, 24 saatlik gerginliğe dikkat çekerek ateşkesin kırılgan olduğunu vurguladı.

Merz, "Sadece son 24 saat bile bölgedeki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ne kadar belirsiz kaldığını ve ilgili tarafların pozisyonlarının ne kadar birbirinden uzak olduğunu gösterdi" dedi.

TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Merz, Avrupalı liderler ve ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı ve Trump'dan İran ile müzakerelere devam etmeye çağırdığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Almanya'nın Hürmüz Boğazındaki gemi trafiğinin güvenliğine yardımcı olmak istediğini ilettiğini belirtti.

"LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRECİ SEKTEYE UĞRATABİLİR"

ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Merz, "Lübnan'ın güneyindeki durumu özellikle endişeyle izliyoruz. İsrail'in orada yürüttüğü savaşın vahşeti barış sürecini bir bütün olarak başarısızlığa uğratabilir, raydan çıkarabilir ve bunun olmasına izin verilemez.

Bu nedenle İsrail hükümetinden daha da şiddetlenen saldırılarını durdurmasını talep ettim" dedi.

TRUMP'IN NATO'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşında destek vermeyen Avrupa ülkelerine tepki olarak ABD askerlerinin Avrupa kıtasından çekebileceği yönündeki gelişmeleri de değerlendirdi.

Merz, "Transatlantik bir stres testi haline gelen bu savaşın, ABD ile Avrupalı NATO ortakları arasındaki ilişkileri daha da zorlamasını istemiyoruz. Her şeyden önce, net bir tavır sergileme taleplerine anlayış gösteriyoruz. NATO'nun bölünmesini istemiyoruz. NATO, özellikle Avrupa'da güvenliğimizin garantörüdür. Bu konuda soğukkanlılığımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin hızlı ve istikrarlı bir şekilde yeniden sağlanmasını istediklerini de belirten Merz, "Burada konu, temel uluslararası hukuk ilkelerini korumaktır. Çünkü Hürmüz Boğazı yeniden serbest hale geldiğinde ancak Almanya'nın ve tüm dünyanın büyük ölçüde acı çektiği enerji piyasalarındaki muazzam dalgalanmalar yavaş yavaş azalacaktır" dedi.

Merz, iki haftalık ateşkes kararıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında kısmen düşüş yaşandığına dikkat çekerek, "Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılığın savaş öncesi seviyelere geri dönmesi ve bununla birlikte dünya piyasasındaki arzın istikrar kazanması zaman alacaktır. Bu da en azından bir yük oluşturacaktır. Yıkılan üretim tesislerinin yeniden inşa edilmesi de zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.