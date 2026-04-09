Kuveyt: Son 24 saat içinde İran'dan saldırı olmadı

ABD ile İran arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın da açılması şartıyla iki haftalık bir ateşkes için el sıkıştı.

Anlaşma sonrası, saldırılar da durdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son durumu paylaştı.

SON 24 SAATTE SALDIRI OLMADI

Sözcü Atvan, son 24 saat içerisinde herhangi bir operasyonel gelişme (saldırı) veya yeni bir durumun kaydedilmediğini belirtti.

TEKAYYUZ HALİNDE OLDUKLARINI DA BELİRTTİ

Atvan, silahlı kuvvetlerin görev ve sorumluluklarını yüksek verimlilik ve teyakkuz halinde yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Atvan, ordunun sürekli hazırlık ve daimi teyakkuz çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, bunun da ülke güvenliğinin güçlendirilmesine ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.