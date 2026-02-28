Friedrich Merz: Üretkenliğimiz yetersiz, daha fazla çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Friedrich Merz, açıklamasında, ülkesinin ekonomik üretkenliğinin yetersiz olduğunu vurguladı.

'ALMANYA HALKI ÇALIŞMIYOR' DEDİ

Merz, Alman halkını daha fazla çalışmaya çağırdı.

İş-yaşam dengesi ve dört günlük çalışma haftasının uzun vadeli refahı sürdürülemez kıldığını belirten Merz, bu yaklaşımların terk edilmesi gerektiğini ifade etti.

"ARTIK YETERİNCE ÜRETKEN DEĞİLİZ"

Endüstri gruplarına hitaben yaptığı konuşmada Merz, şu sözleri kullandı:

"Artık yeterince üretken değiliz. Her birey 'Ben zaten oldukça fazla çalışıyorum' diyebilir ve bu doğru olabilir. Ancak Çin'den döndüğünüzde, hanımefendiler ve beyefendiler, bazı şeyleri daha net görüyorsunuz."

'ÇALIŞMA SAATLERİ ARTIRILSIN' SAVUNMASI

Çin'deki çalışma tutumunu örnek gösteren Merz, Almanya'nın rekabet gücünü korumak için çalışma saatlerini artırması gerektiğini savundu.

Merz'in bu açıklamaları, Almanya'nın ekonomik büyümesini engelleyen faktörler arasında yer alan kısmi zamanlı çalışma ve sık alınan hastalık izinlerini de hedef aldı.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Merz, daha önce de benzer eleştirilerde bulunmuş, Almanların yılda ortalama 200 saat daha az çalıştığını belirterek bu durumun refahı tehdit ettiğini belirtmişti.

Bu çağrılar, Almanya'da yoğun tartışmalara yol açtı.

Almanya ekonomisi, son beş yılda sınırlı büyüme gösterirken, demografik sorunlar ve emeklilik dalgası nedeniyle iş gücü açığı artıyor.