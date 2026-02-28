ABD-İsrail'in ortak saldırısında İran'da bir ilkokul vuruldu: 40 öğrenci öldü

ABD-İsrail ve İran hattında ipler gerilirken beklenilen savaş gerçekleşti.

İran'da sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu ve İsrail'den savaşın fitilini ateşleyen açıklama geldi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Fars Haber Ajansı da, “Tahran’ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgelere yakın olan Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine çok sayıda roket isabet etti." yazısını geçti.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

İran basını, "İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı." açıklamalarında bulundu.

İran'da birçok bölgeden patlama sesleri yükselirken bu kez Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nun vurulduğu bildirildi.

İLKOKUL HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'na ABD-İsrail saldırısında, şu ana kadar 40 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

BİRÇOK KENT HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a 'önleyici saldırı' başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik 'büyük bir operasyon' başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı.

ABD DONANMA ÜSSÜ VURULDU

İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.