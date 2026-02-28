İstanbul'da drone destekli denetim: 'Kaynak manevrası' yapan 60 sürücüye 241 bin TL ceza

Trafik ihlallerinde acıma yok...

İstanbul'daki sürücülerin korkulu rüyası olan 'kaynak' yapan sürücülere ceza yağdı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tem Kuzey-Güney Katılım ve Atatürk Caddesi üzerinde, drone destekli Yasak Park, Yaya Geçidi İhlali ve Kaynak Yapan Araçlarla ilgili denetim çalışmaları yapıldı.

60 ARACA 241 BİN TL CEZA KESİLDİ

Denetimlerde ihlal yaptığı tespit edilen 60 araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 14 adet 54/1-A "Kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak", 13 adet 61/1-C "Yasak park" ve 33 adet 74/B "Yaya geçidi ihlali" maddelerinden toplamda 241 bin 119 TL cezai işlem uygulandı.

YENİ TRAFİK KANUNU İLE CEZALAR SERTLEŞTİRİLDİ

Trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile beraber trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, daha ağır cezalar ile karşı karşıya kalıyor.

KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİRENLERE ACIMA YOK

Kanuna göre ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atanlar, ters yönde araç kullananlar ve yolu konvoy oluşturarak kapatanlar, 90 bin lira ceza ödeyecek.

Kamuoyunda “drift” olarak bilinen akrobatik hareketleri yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 46 bin lira ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak.