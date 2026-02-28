İran'da rejim karşıtları İsrail'in saldırılarını kutladı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik beklenen saldırısı, bugün sabah saatlerinde başladı..

İran'ın Başkenti Tahran olmak üzere birçok farklı şehre düzenlenen operasyonlara, İran'dan da misilleme gecikmedi.

İran bu kapsamda, İsrail'in çeşitli noktalarına ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi.

Hava saldırılarının sürdüğü bölgede, sıcak gelişmeler yaşanırken İran'dan da dikkat çekici görüntüler gelmeye devam ediyor.

REJİM KARŞITLARI DANS ETTİ

Başkent Tahran'dan çekilen görüntülerde, bir grup İranlının saldırıları sevinç çığlıkları ve dansla karşıladığı anlar yer aldı.

Öte yandan görüntülerde; rejim karşıtı gençlerin, ülkelerine yapılan saldırı sonrası "I love Trump" (Seni seviyorum Trump) sözleriyle kutlama da yaptığı görülüyor.

ABD VE İSRAİL, İRAN'A SALDIRDI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İRAN'DA MİSİLLEME SALDIRILAR

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı.

İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

ABD'NİN ÜSLERİ DE HEDEF ALINDI

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.