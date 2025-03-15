G7 ülkelerinden Rusya'ya: Ateşkes teklifini kabul et

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ülkelerce yapılan ortak açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Moskova'ya Suudi Arabistan'da görüşülen ateşkes teklifini kabul etme çağrısında bulunularak, ateşkes sağlanamazsa Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanması ve Kiev'e daha fazla destek sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Kiev'in "yeni saldırılara karşı caydırıcı olabilmesi ve savunma yapabilmesi için" ateşkesin güvenilir güvenlik düzenlemeleri içermesi gerektiği vurgulandı. Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için ekonomik ve insani yardımların koordine edilmeye devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kore ve İran'ın Moskova'ya askeri yardım sağlaması, Çin'in ise Rusya'ya silah temin etmesi kınandı. G7 ülkeleri, bu durumla ilgili olarak üçüncü ülkelere karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

FİLİSTİN MESELESİ

Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımın engellenmeden yeniden başlatılması ve kalıcı bir ateşkesin desteklendiği ifade edildi. Batı Şeria'daki artan gerginlik ve çatışmalar da ciddi endişe kaynağı olarak belirtildi ve bu gerginliğin azaltılması için çağrılar yapıldı. Hamas'ın gelecekte Gazze'de herhangi bir rol oynamaması gerektiği savunulurken, Gazze'nin yeniden inşası için Arap Planı çerçevesinde Arap ülkeleriyle görüşmeye hazır olunduğu belirtildi.

SURİYE'DEKİ SON ŞİDDET OLAYLARI

Suriye'deki terörizmin reddedilmesi istendi ve özellikle sahil bölgesindeki son şiddet olayları kınandı. Suriye'de Suriyelilerin liderliğinde kapsayıcı bir siyasi süreç yürütülmesinin önemine değinilirken, ülkenin geçici yönetiminin kimyasal silahların ortadan kaldırılması konusunda OPCW ile işbirliği yapmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Ayrıca, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel kaynağı olarak gösterilen İran’ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı ve İran'a gerilimi düşürme, rota değiştirme ve diplomasiyi tercih etme çağrısı yapıldı.

ASYA VE DİĞER BÖLGELER

Çin'in askeri kapasitesinin ve nükleer silah cephaneliğinin hızla arttığına dair endişeler dile getirildi ve Pekin'in şeffaflıkla istikrarı teşvik etmesi gerektiği belirtildi. Kuzey Kore'nin, tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyarak nükleer silahlar ve balistik füzelerden vazgeçmesi gerektiği talep edildi. Myanmar'da halkın askeri yönetim tarafından acımasızca bastırıldığı belirtilerek, ülkede tüm şiddetin son bulması ve insani yardımın engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiği ifade edildi.