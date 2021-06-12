G7 Zirvesi'nde iklim değişikliği protestosu

Göstericiler, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin yol açtığı olumsuzluklarla ilgili G7 liderlerine çağrı yaptı.

Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderleri, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana İngiltere'de düzenlenen toplantıda ilk kez buluştu.

Cornwall'daki zirve, iklim değişikliği protestosuna sahne oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Falmouth'taki Gyllyngvase plajında kanolar ve sörf tahtalarıyla toplanan göstericiler, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekti.

Dev oyuncak köpek balığının üzerine "Plastik değil, insanları ye." ifadesi yazıldı. Aktivistler, G7 ülkelerinin liderlerini betimleyen kafalar giydi.

G7 Zirvesi protesto edildi ViDEO

G7 LİDERLERİNE ÇAĞRI

G7 liderlerine "iklim ve ekolojik durum" konularını ele almak için acil eylem çağrısı yapıldı.

13 Haziran'da sona erecek toplantıda, iklim değişikliği ve küresel koronavirüs aşılama kampanyası konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İKLİM, KARBON EMİSYONU...

Liderlerin yapacağı görüşmelerin ardından zirvenin son gününde özellikle iklim değişikliği ve karbon emisyonunun azaltılması yönündeki hedefleri ve mesajları içeren bir sonuç bildirgesinin yayınlanması bekleniyor.

İngiltere, kıyı şeridi, yamaçları ve kendine doğal dokusu ile tanınan Cornwall’da düzenlenen zirvede daha çevreci çözümler için küresel iş birliği mesajı vermeyi planlıyor.

TOPLANTI İÇİN CORNWALL'UN SEÇİLMESİNİN NEDENİ

Son dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusuna küresel çapta liderlik yapmak isteyen İngiltere, zirveyi, ülkenin ilk jeotermal tesisinin de yer aldığı Cornwall'da düzenleyerek dünyaya daha çevreci çözümler için iş birliği mesajı vermeyi amaçlıyor.

Zirvede, iklim değişikliği ile mücadelenin önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Daha önce İngiltere'nin karbon emisyonunun 2035 yılına kadar yüzde 78 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini duyuran İngiltere Başbakanı Johnson'ın, zirve sırasında, diğer liderlere benzeri adımları hızlandırmaları çağrısında bulunması bekleniyor.