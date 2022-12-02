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    Galler'de hayat pahalılığı: İnsanlar, evcil hayvan maması yiyor

    Ülkedeki enflasyon nedeniyle farklı alternatiflere başvuruluyor. Bir yetkili, "Hikayeler şaşırtıcı ama doğru" dedi.
    • 02.12.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:38
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    Galler'de hayat pahalılığı: İnsanlar, evcil hayvan maması yiyor

    Küresel enflasyon, Galler'deki ekonomik görünümü farklı bir boyuta taşıdı.

    Ülkedeki enflasyon nedeniyle insanların evcil hayvan mamasına yöneldikleri belirtiliyor.

    Evcil hayvan maması yiyen insanlar var

    Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff’te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

    BBC’ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge’te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, “evcil hayvan maması yiyen insanların olduğu gerçeğiyle şoke olduklarını” ifade etti.

    "Hikayeler şaşırtıcı ama doğru"

    Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed, “şaşırtıcı hikayeler” olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi.

    Seed, yiyeceklerini kalorifer peteği ya da mumda ısıtmaya çalışan insanları gördüklerini belirtti.

    Galler de hayat pahalılığı: İnsanlar, evcil hayvan maması yiyor #1

    "İnsanların hikayeleri yürek burkuyor"

    Başkentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan 30 yıllık Cardiff sakini Elizabeth Williams da çok çalışıp çocuklarına istedikleri hayatı sunamayan insanların hikayelerinin “yürek burktuğunu” ancak bu kişilerin “akıl sağlıklarını korumak için” çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

    AA'nın aktardığına göre, buna karşılık, nüfus sayımı verileri, son on yılda Galler genelinde yoksulluğun azaldığını gösteriyor.

    Galler de hayat pahalılığı: İnsanlar, evcil hayvan maması yiyor #2


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