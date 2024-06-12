Gambiyalı askerler Türkçe öğrendi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 25 asker, Türkçe kursunu başarıyla tamamlayarak diplomalarını aldı.
Gambiyalı askerler, Türkiye'deki askeri okullarda eğitim görecek. Bu eğitim öncesinde dil kursuna katıldılar.
Gambiya'nın Fajara bölgesindeki Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu'nda, Türkçe eğitimi alan Gambiya Silahlı Kuvvetleri mensubu 25 asker için mezuniyet töreni düzenlendi.
"Türkiye'de en iyi şekilde temsil edecekler"
Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, törende yaptığı konuşmada, Gambiyalı askeri öğrencilerin aldıkları Türkçe eğitimi sayesinde, ülkelerini Türkiye'de en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.
Oba, askerlerin Türkiye ile Gambiya arasında köprü görevi göreceklerini kaydederek, Türkiye'nin Gambiya'ya yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.
Eğitim için teşekkür ettiler
Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gomez de Türkiye'nin Gambiyalı askerlere yönelik eğitim programları için şükranlarını sundu.
Gomez, bu eğitim sayesinde, Gambiyalı askerlerin, Türkiye'de alacakları eğitimlere tam odaklanabileceklerini söyledi.
Askeri okullarda eğitim görecekler
Dil kursunu tamamlayan Gambiyalı askeri öğrenciler, Türkiye'de çeşitli askeri okullarda eğitim görecek.
Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Oba, Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ousman Gomez, Gambiya Savunma Bakanlığı nezdinde Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gambiya Okulları Ülke Temsilcisi İbrahim Sert, TMV Türkçe Eğitmeni Atmaca Polat ve diğer askeri yetkililer katıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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